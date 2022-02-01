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Ипотечные ставки Сбербанка превысили 10%

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Сбербанк с 1 февраля повысил ставки по ипотеке на готовое и строящееся жилье на один процентный пункт до 10,3%, говорится в сообщении, опубликованном на сайте банка.

При этом ставки на ипотеку для семьи с ребенком и ипотеку с господдержкой сохранились на уровне 4,7% и 5,8% соответственно. Рефинансирование ипотеки также пока стоит 9,6% годовых.

До этого Сбербанк повышал ставки по ипотеке 6 декабря. Стоимость ипотечных кредитов на вторичное жилье тогда выросла на 0,2 п п. — до 9,3%, на новостройки — на 0,5 п. п. — до 9,3%.

Банк России 17 декабря седьмой раз подряд повысил ключевую ставку, в этот раз на один процентный пункт до 8,5% годовых. Вслед за этим о повышении ипотечных ставок в 2022 году объявили сразу несколько крупных банков.

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Топ комментариев

колобок11

Не пора ли наши деньги вывести из-за бугра, чтобы они на нашу экономику работали?

merkulov tolya

в стране нищета а они продукты уничтожают

Danilon

Прежде всего, надо найти и выслать домой жён, детей, любовниц, собак и хомячков. Но не только бизнесменов....

turan601

есть только маленький нюанс, зарплата в европе в 10 раз больше чем в РФ
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