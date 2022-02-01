«Арктический гектар» стал доступен всем россиянам

Каждый житель России с 1 февраля 2022 года получил право на безвозмездное пользование земельным участком площадью до 1 га в Арктике. Программа «Арктический гектар» стартовала с 1 августа 2021 года, но первые полгода земля предоставлялась только жителям арктических регионов.

Бесплатный гектар можно получить в шести арктических регионах РФ: Архангельской и Мурманской областях, Ненецком автономном округе, Ямало-Ненецком автономном округе, республиках Карелия и Коми. В настоящее время гражданам доступно более 1 миллиона га.

Граждане могут выбрать участок в режиме онлайн через специальный портал. Подать можно как индивидуальную, так и коллективную заявку — до десяти человек. Помимо россиян, с 1 февраля претендовать на Арктический гектар могут участники госпрограммы по добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом.

За шесть месяцев, прошедших с момента старта программы в Арктике, заявления подали более 4,3 тысячи человек. Власти рассчитывают, что программа позволит более активно вовлекать землю в хозяйственный оборот, развивать на ней фермерские хозяйства, туристические, этнографические и другие проекты.