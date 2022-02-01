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Екатерина Стриженова отнесла цветы от поклонников на кладбище

Источник:
Sibnet.ru
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Телеведущая и актриса Екатерина Стриженова отнесла подаренные ей цветы на кладбище. Об этом она рассказала в Instagram и удивила поступком поклонников.

Стриженова опубликовала в соцсети видео, где выходит из театра после спектакля с охапкой букетов. Цветы ей подарили поклонники после премьеры постановки «Женщины Есенина».

«Утром, после спектакля, всегда еду на кладбище к маме и отвожу букеты. Как жаль, что она не успела увидеть премьеру "Женщины Есенина", переполненный зал, большой зрительский успех нашего спектакля», — написала Стриженова.

Подписчики актрисы в Instagram удивились поступку. Некоторые написали, что дарят цветы живой и красивой актрисе, а не для того, чтобы их букеты отправились на кладбище. Поклонники обиделись на ведущую и пригрозили, что после такого заявления букетов у Стриженовой станет меньше.

Нашлись пользователи Сети, которые с пониманием отнеслись к поступку Екатерины Стриженовой. Они отметили воспитание актрисы и с уважением приняли ее желание почтить память матери.

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колобок11

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Danilon

Прежде всего, надо найти и выслать домой жён, детей, любовниц, собак и хомячков. Но не только бизнесменов....

turan601

есть только маленький нюанс, зарплата в европе в 10 раз больше чем в РФ
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