Екатерина Стриженова отнесла цветы от поклонников на кладбище

Телеведущая и актриса Екатерина Стриженова отнесла подаренные ей цветы на кладбище. Об этом она рассказала в Instagram и удивила поступком поклонников.
Стриженова опубликовала в соцсети видео, где выходит из театра после спектакля с охапкой букетов. Цветы ей подарили поклонники после премьеры постановки «Женщины Есенина».
«Утром, после спектакля, всегда еду на кладбище к маме и отвожу букеты. Как жаль, что она не успела увидеть премьеру "Женщины Есенина", переполненный зал, большой зрительский успех нашего спектакля», — написала Стриженова.
Подписчики актрисы в Instagram удивились поступку. Некоторые написали, что дарят цветы живой и красивой актрисе, а не для того, чтобы их букеты отправились на кладбище. Поклонники обиделись на ведущую и пригрозили, что после такого заявления букетов у Стриженовой станет меньше.
Нашлись пользователи Сети, которые с пониманием отнеслись к поступку Екатерины Стриженовой. Они отметили воспитание актрисы и с уважением приняли ее желание почтить память матери.
колобок11Не пора ли наши деньги вывести из-за бугра, чтобы они на нашу экономику работали?
merkulov tolyaв стране нищета а они продукты уничтожают
DanilonПрежде всего, надо найти и выслать домой жён, детей, любовниц, собак и хомячков. Но не только бизнесменов....
turan601есть только маленький нюанс, зарплата в европе в 10 раз больше чем в РФ