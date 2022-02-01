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Подорожал проезд грузовиков по российским дорогам

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Тариф системы взимания платы с большегрузов за проезд по федеральным дорогам «Платон» с 1 февраля 2022 года проиндексирован на 20 копеек. Теперь он составляет 2,54 рубля за километр пробега, сообщает Росавтодор.

С 2022 года тариф ежегодно индексируется по фактической инфляции за предшествующий год. Государственная система взимания платы в счет возмещения вреда, причиняемого грузовиками массой свыше 12 тонн федеральным автодорогам, введена на территории России с 15 ноября 2015 года.

На сегодня в системе «Платон» зарегистрировано более 1,5 миллиона транспортных средств массой свыше 12 тонн, которые принадлежат почти 700 тысячам грузоперевозчиков. За 2021 год количество плательщиков увеличилось примерно на 80 тысяч.

Федеральный дорожный фонд с помощью выплат за пользования дорогами с 2015 года пополнили на 159 миллиардов рублей. На эти деньги ведутся работы по расширению магистралей, в 44 субъектах проходит капитальный ремонт более 100 мостов и путепроводов.

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