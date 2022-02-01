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Пять женщин в Новосибирске попали в больницу после ДТП с маршруткой

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Маршрутка №45 врезалась в микроавтобус в Новосибирске, пострадали пять женщин, сообщило во вторник управление ГИБДД по Новосибирской области.

По информации ведомства, вечером в понедельник 32-летний водитель «газели» ехал по Вокзальной магистрали и возле дома №8 по проспекту Димитрова врезался в микроавтобус.

В результате аварии получили различные травмы и попали в больницу пять женщин: 1970, 1975, 1984, 1996 и 1998 годов рождения. Обстоятельства ЧП выясняются.

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Топ комментариев

колобок11

Не пора ли наши деньги вывести из-за бугра, чтобы они на нашу экономику работали?

merkulov tolya

в стране нищета а они продукты уничтожают

max5

Гениально, статисты не зря едят свой хлеб с икрой, раз способны выдавать такие перлы. Давайте рубль ещё...

turan601

есть только маленький нюанс, зарплата в европе в 10 раз больше чем в РФ
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