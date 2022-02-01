Пять женщин в Новосибирске попали в больницу после ДТП с маршруткой

Маршрутка №45 врезалась в микроавтобус в Новосибирске, пострадали пять женщин, сообщило во вторник управление ГИБДД по Новосибирской области.

По информации ведомства, вечером в понедельник 32-летний водитель «газели» ехал по Вокзальной магистрали и возле дома №8 по проспекту Димитрова врезался в микроавтобус.

В результате аварии получили различные травмы и попали в больницу пять женщин: 1970, 1975, 1984, 1996 и 1998 годов рождения. Обстоятельства ЧП выясняются.