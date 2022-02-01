Пять женщин в Новосибирске попали в больницу после ДТП с маршруткой

Фото: © Sibnet.ru
Маршрутка №45 врезалась в микроавтобус в Новосибирске, пострадали пять женщин, сообщило во вторник управление ГИБДД по Новосибирской области.
По информации ведомства, вечером в понедельник 32-летний водитель «газели» ехал по Вокзальной магистрали и возле дома №8 по проспекту Димитрова врезался в микроавтобус.
В результате аварии получили различные травмы и попали в больницу пять женщин: 1970, 1975, 1984, 1996 и 1998 годов рождения. Обстоятельства ЧП выясняются.
колобок11Не пора ли наши деньги вывести из-за бугра, чтобы они на нашу экономику работали?
merkulov tolyaв стране нищета а они продукты уничтожают
max5Гениально, статисты не зря едят свой хлеб с икрой, раз способны выдавать такие перлы. Давайте рубль ещё...
turan601есть только маленький нюанс, зарплата в европе в 10 раз больше чем в РФ