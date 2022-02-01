США приготовили удар по российской элите

Соединенные Штаты разработали санкции в отношении представителей российской элиты на случай вторжения России на Украину, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

«Лица, которых мы обозначили, входят в ближний круг Кремля или находятся около него, а также играют роль в выработке решений или как минимум причастны к дестабилизирующему поведению Кремля», — цитирует ТАСС Псаки.

По ее словам, «многие из этих лиц являются особенно уязвимыми целями в силу своих глубоких финансовых связей с Западом».

О санкциях против российской элиты ранее сообщила Financial Times. «Санкции отрежут их от международной финансовой системы и сделают так, что ни сами они, ни их родственники не смогут больше держать деньги на Западе, учиться в элитных западных вузах», — сказал газете источник в Белом доме.