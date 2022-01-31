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Обнаженная модель сделала планку на ванне

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © instagram.com/alena_omovych

Обнаженная украинская модель Алена Омович сделала планку на ванне и опубликовала получившийся снимок в Instagram. Откровенное фото насмешило подписчиков.

На снимке 27-летняя модель облокотилась руками и ногами на края ванны, установленной на фоне окна во всю стену. «Пошло или эстетично?» — подписала она пост, опубликованный на личной странице в соцсети.

Пользователи Instagram немедленно принялись иронизировать над девушкой. Многие посчитали ее позу нелепой и неестественной. Некоторые спросили, как идея подобной фотографии могли прийти модели в голову.

«Когда наполнила ванну горячей водой и ждешь, когда она остынет», — подписал один из комментаторов. Другой сравнил снимок с процедурой купания кошки, которая отчаянно не хочет мыться.

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