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Новосибирский манул с замерзшими лапками стал мемом

Источник:
Sibnet.ru
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Новосибирский программист Роман Павлов опубликовал на своей странице в Instagram видео с манулом из Новосибирского зоопарка, оно набрало 6,1 миллиона просмотров.

На видео манул из новосибирского зоопарка подстилает хвост и на него ставит свои лапки. «Лапки мерзнут — на хвостик положил. Умничка какой. Обожаю манулов», — написала одна из подписчиц.

Манул Айшу из Новосибирского зоопарка участвует в конкурсе символа города, как Новогодней столицы. С ней соревнуются орангутанг Бату, амурский тигр Макса, снежный барс Саян, белый медвежонок Шилка. Жители могут голосовать на муниципальном портале Новосибирска. Голосование закончится — 7 февраля.

Манул – редкое животное, находящееся на грани исчезновения. Он внесен в Красную книгу РФ. В Сибири дикий кот обитает в Республике Алтай, Тыве, Бурятии и юго-восточной части Забайкалья.

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Новосибирск #Звери #Природа
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Топ комментариев

Killer1974

Отличный был актер. Земля ему пухом.

TehN1k

Царство ему небесное! Невосполнимая утрата!

Alexzander1973

Пусть земля будет пухом! Очень жаль!

Алекс555

Да,уходят лучшие. Таких уже нет и не будут наверно. Остались которые только детективы однотипные играть....
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