Новосибирский манул с замерзшими лапками стал мемом

Новосибирский программист Роман Павлов опубликовал на своей странице в Instagram видео с манулом из Новосибирского зоопарка, оно набрало 6,1 миллиона просмотров.

На видео манул из новосибирского зоопарка подстилает хвост и на него ставит свои лапки. «Лапки мерзнут — на хвостик положил. Умничка какой. Обожаю манулов», — написала одна из подписчиц.

Манул Айшу из Новосибирского зоопарка участвует в конкурсе символа города, как Новогодней столицы. С ней соревнуются орангутанг Бату, амурский тигр Макса, снежный барс Саян, белый медвежонок Шилка. Жители могут голосовать на муниципальном портале Новосибирска. Голосование закончится — 7 февраля.

Манул – редкое животное, находящееся на грани исчезновения. Он внесен в Красную книгу РФ. В Сибири дикий кот обитает в Республике Алтай, Тыве, Бурятии и юго-восточной части Забайкалья.