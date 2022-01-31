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Крапивинская ГЭС изменит даты ледохода на Томи

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © правительство Кузбасса

Крапивинская ГЭС на Томи в Кузбассе сократит сроки весенней навигации из-за сдвига дат ледохода на 1-2 недели, но обеспечит бесперебойное судоходство в нижнем течении реки, где находится речной порт Томска, сообщил «Ленгидропроект».

«Строительство ГЭС приведет к увеличению продолжительности ледостава в пределах Томской области, поскольку сроки начала ледостава ожидаются в пределах многолетних значений, а дата весеннего ледохода может быть сдвинута на 1-2 недели к более поздним срокам», — цитирует «Интерфакс» проект завершения строительства, подготовленный АО «Ленгидропроект».

В целом строительство ГЭС позволит обеспечить бесперебойное судоходство в нижнем течении реки, где находится речной порт Томска.

«Анализ архивных и современных данных по муниципальным образованиям, расположенным вдоль нижнего течения Томи, показал, что за последние 20 лет <…> гораздо больше рисков от современных наводнений создается на территории Томской области, особенно для активно развивающихся населенных пунктов и предприятий левобережной части», — отмечается в сообщении.

Подготовленные «Ленгидропроектом» материалы вынесены на публичные слушания, которые состоятся в конце февраля в муниципалитетах Кемеровской области.

Строительство гидроузла мощностью 300 МВт на реке Томь велось в 1976-1989 годах, объект был готов на 60%. В 2020 году стало известно, что проект возобновлен. Гидроузел должен включать в себя плотину и водохранилище, протяженность предполагаемой зоны подтопления оценивается в 319 километров.

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