Водителя и пассажиров выбросило из Mercedes в ДТП на мосту в Омске

Mercedes врезался в опору ЛЭП на мосту имени 60 лет Победы в Омске, водителя и пассажиров выбросило из машины. Один человек погиб и трое пострадали, сообщило в понедельник ГУ МВД по Омской области.

Авария произошла в воскресенье поздним вечером. По предварительным данным полиции, в районе дома №40 по улице Фрунзе въехал в опору ЛЭП слева по ходу движения.

В результате машина опрокинулась, пассажиров и водителя выбросило на проезжую часть. Один человек погиб, еще трое попали в больницу. Детали произошедшего устанавливаются.