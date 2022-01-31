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Водителя и пассажиров выбросило из Mercedes в ДТП на мосту в Омске

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © ГУ МВД по Омской области

Mercedes врезался в опору ЛЭП на мосту имени 60 лет Победы в Омске, водителя и пассажиров выбросило из машины. Один человек погиб и трое пострадали, сообщило в понедельник ГУ МВД по Омской области.

Авария произошла в воскресенье поздним вечером. По предварительным данным полиции, в районе дома №40 по улице Фрунзе въехал в опору ЛЭП слева по ходу движения.

В результате машина опрокинулась, пассажиров и водителя выбросило на проезжую часть. Один человек погиб, еще трое попали в больницу. Детали произошедшего устанавливаются.

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Топ комментариев

Killer1974

Отличный был актер. Земля ему пухом.

Alexzander1973

Пусть земля будет пухом! Очень жаль!

TehN1k

Царство ему небесное! Невосполнимая утрата!

Алекс555

Да,уходят лучшие. Таких уже нет и не будут наверно. Остались которые только детективы однотипные играть....
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