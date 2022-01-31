Съемки нового «Джокера» запланировали на 2023 год

Полнометражный фильм про Джокера из вселенной DC может получить сиквел. В нем герой попадет в психиатрическую больницу, сообщили инсайдеры.

Студия Warner Bros. уже получила набросок сценария сиквела и планирует начать съемки в 2023 году, пишет портал Heroic Hollywood со ссылкой на инсайдера. По его информации, Сюжет будет развиваться в психиатрической лечебнице Аркхэм, куда определят Джокера.

Ожидается, что главного героя вновь сыграет Хоакин Феникс. Фанаты комиксов DC предполагают, что в психбольнице Джокер может встретиться с Харли Квинн или же познакомиться с Бэтменом.

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Первый полнометражный фильм «Джокер» с Фениксом вышел на экраны в 2019 году. Картина получила высокие оценки и была представлена в 11 номинациях на «Оскар», в том числе как лучший фильм.

Актер Хоакин Феникс получил «Оскар» в номинации «Лучшая мужская роль», также «Джокер» победил в номинации «Оскара» — за лучший саундтрек.