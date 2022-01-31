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Российская армия получит бесшумный «змеиный» пистолет

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © «Ростех»

Российские военные получат пистолет «Удав» в специальной комплектации с глушителем, разработанный Центральным научно-исследовательским институтом точного машиностроения. Поставки планируется начать в 2023 году.

Пистолет «Удав» в общевойсковой и специальной комплектациях должен постепенно заменить пистолет Макарова. По сравнению с одноклассниками, 9-мм самозарядный пистолет 6П72 имеет ряд преимуществ, сообщает пресс-служба корпорации «Ростех».

Одной из особенностей стали патроны с уменьшенной скоростью пули и с пулей повышенной пробиваемости. Кроме того, контролировать расход патронов владельцу «Удава» помогает указатель их количества, располагаемый в магазине.

Разработанный ведущим инженером-конструктором Иваном Козловым пистолет хорошо лежит в руке, подходит для правшей и левшей, также он получил универсальную планку Пикатинни, на которую можно закрепить лазерный целеуказатель или фонарь.

Пистолет «Удав» без патронов весит всего 780 граммов — такого веса удалось достичь благодаря применению современных полимерных материалов. Еще одним преимуществом нового оружия является большая емкость магазина, он вмещает целых 18 патронов.

Новый пистолет входит в созданную российскими оружейниками так называемую «змеиную» линейку. Кроме «Удава», она включает модели «Гюрза», «Полоз» и «Аспид».

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