Российская армия получит бесшумный «змеиный» пистолет

Российские военные получат пистолет «Удав» в специальной комплектации с глушителем, разработанный Центральным научно-исследовательским институтом точного машиностроения. Поставки планируется начать в 2023 году.

Пистолет «Удав» в общевойсковой и специальной комплектациях должен постепенно заменить пистолет Макарова. По сравнению с одноклассниками, 9-мм самозарядный пистолет 6П72 имеет ряд преимуществ, сообщает пресс-служба корпорации «Ростех».

Одной из особенностей стали патроны с уменьшенной скоростью пули и с пулей повышенной пробиваемости. Кроме того, контролировать расход патронов владельцу «Удава» помогает указатель их количества, располагаемый в магазине.

Разработанный ведущим инженером-конструктором Иваном Козловым пистолет хорошо лежит в руке, подходит для правшей и левшей, также он получил универсальную планку Пикатинни, на которую можно закрепить лазерный целеуказатель или фонарь.

Пистолет «Удав» без патронов весит всего 780 граммов — такого веса удалось достичь благодаря применению современных полимерных материалов. Еще одним преимуществом нового оружия является большая емкость магазина, он вмещает целых 18 патронов.

Новый пистолет входит в созданную российскими оружейниками так называемую «змеиную» линейку. Кроме «Удава», она включает модели «Гюрза», «Полоз» и «Аспид».