Умер режиссер и сценарист Виктор Мережко

Сценарист и режиссер Виктор Мережко скончался на 85-м году жизни, сообщил Союз кинематографистов России.
Виктор Мережко — советский и российский режиссер, актер и сценарист. Сценарии Виктора Мережко лежат в основе более 50 фильмов, среди которых «Здравствуй и прощай», «Родня», «Вас ожидает гражданка Никанорова», «Полеты во сне и наяву».
Его пьесы «Пролетарская мельница счастья», «Ночные забавы», «Крик», «Я — женщина», «Женский стол в охотничьем зале» и другие ставились в СССР и до сих пор идут во многих театрах России.
В 1987 году Мережко стал лауреатом Государственной премии СССР, в 2014 году ему было присвоено звание Народного артиста Российской Федерации.
Killer1974Отличный был актер. Земля ему пухом.
Alexzander1973Пусть земля будет пухом! Очень жаль!
TehN1kЦарство ему небесное! Невосполнимая утрата!
Алекс555Да,уходят лучшие. Таких уже нет и не будут наверно. Остались которые только детективы однотипные играть....