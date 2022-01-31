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Умер режиссер и сценарист Виктор Мережко

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Евгения Давыдова / CC BY-SA 3.0

Сценарист и режиссер Виктор Мережко скончался на 85-м году жизни, сообщил Союз кинематографистов России.

Виктор Мережко — советский и российский режиссер, актер и сценарист. Сценарии Виктора Мережко лежат в основе более 50 фильмов, среди которых «Здравствуй и прощай», «Родня», «Вас ожидает гражданка Никанорова», «Полеты во сне и наяву».

Его пьесы «Пролетарская мельница счастья», «Ночные забавы», «Крик», «Я — женщина», «Женский стол в охотничьем зале» и другие ставились в СССР и до сих пор идут во многих театрах России.

В 1987 году Мережко стал лауреатом Государственной премии СССР, в 2014 году ему было присвоено звание Народного артиста Российской Федерации.

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Топ комментариев

Killer1974

Отличный был актер. Земля ему пухом.

Alexzander1973

Пусть земля будет пухом! Очень жаль!

TehN1k

Царство ему небесное! Невосполнимая утрата!

Алекс555

Да,уходят лучшие. Таких уже нет и не будут наверно. Остались которые только детективы однотипные играть....
Sibnet.Ru