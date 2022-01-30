Умер народный артист Леонид Куравлев

Народный артист РСФСР Леонид Куравлев умер после тяжелой болезни на 86-м году жизни, сообщил Союз кинематографистов России.

«Леонид Вячеславович скончался, мы на связи с его сыном», — сказали ТАСС в Союзе кинематографистов.

Актер находится в клинической больнице № 40 в Коммунарке с диагнозом «воспаление легких», наличие COVID-19 врачи не подтвердили. В среду его перевели в другое медучреждение для реабилитации.

В начале 2022 года Куравлев попал в больницу в Коммунарке с сильным воспалением легких. 22 января актера перевели в одну из столичных клиник для реабилитации.

Леонид Куравлев широко известен по ролям в фильмах «Афоня@, «Живет такой парень», «Иван Васильевич меняет профессию», «Семнадцать мгновений весны», «Место встречи изменить нельзя», «Самая обаятельная и привлекательная», «Золотой теленок» и многих других