Церковь призвала законом утвердить возраст сексуального согласия

Властям было бы полезно законодательно установить так называемый возраст сексуального согласия, заявил глава отдела внешних церковный связей Руской православной церкви, митрополит Волоколамский Иларион.

Такое определение в законе могло бы помочь отделить те случаи сексуального контакта, которые имеют с обеих сторон добровольный характер, от тех, в которых было применено насилие, сказал Илларион в эфире канала «Россия-24».

«Дело в том, что грань между такими случаями очень часто бывает достаточно тонкой, и не всегда юристам и не всегда суду удается в этом в полной мере разобраться», — отметил митрополит Волоколамский

По его словам, церковь не случайно считает сексуальный контакт допустимым только в рамках брачного союза. Сексуальные контакты вне возрастных рамок и до заключения брака чреваты многими опасностями, добавил священник.

«В частности, приставанием и домогательством человека более старшего возраста к молодому человеку. Законодательная норма о возрасте "сексуального согласия" могла бы предотвратить такие случаи», — пояснил Илларион.