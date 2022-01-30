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Церковь призвала законом утвердить возраст сексуального согласия

Источник:
«Россия-24»
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Фото: © StockSnap / Pixabay License

Властям было бы полезно законодательно установить так называемый возраст сексуального согласия, заявил глава отдела внешних церковный связей Руской православной церкви, митрополит Волоколамский Иларион.

Такое определение в законе могло бы помочь отделить те случаи сексуального контакта, которые имеют с обеих сторон добровольный характер, от тех, в которых было применено насилие, сказал Илларион в эфире канала «Россия-24».

«Дело в том, что грань между такими случаями очень часто бывает достаточно тонкой, и не всегда юристам и не всегда суду удается в этом в полной мере разобраться», — отметил митрополит Волоколамский

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По его словам, церковь не случайно считает сексуальный контакт допустимым только в рамках брачного союза. Сексуальные контакты вне возрастных рамок и до заключения брака чреваты многими опасностями, добавил священник.

«В частности, приставанием и домогательством человека более старшего возраста к молодому человеку. Законодательная норма о возрасте "сексуального согласия" могла бы предотвратить такие случаи», — пояснил Илларион.

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Жизнь #Законы #Религия
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