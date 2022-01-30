Съемки второго сезона шоу «Звезды в Африке» начались, в нем будут еще более жесткие испытания для звезд, чем раньше, сообщила ведущая проекта Ольга Бузова.

«Я в Африке, а это означает лишь одно — старт съемок нового сезона самого успешного и обсуждаемого шоу на нашем телевидении — “Звезды в Африке”. В этом сезоне будут еще жестче и экстремальней испытания для наших звезд! А все ради того, чтобы получить еду», — написала Бузова в Instagram.

Она сообщила, что попасть в этот сезон было очень много желающих, но выбрали самых-самых. Кто именно из звезд поехал в Африку неизвестно, но поклонники заподозрили, что одной из участниц шоу «Звезды в Африке» стала известная тиктокер Валя Карнавал. Ее видели в аэропорту. В прошлом сезоне ее лучшая подруга Юлия Гаврилина дошла до финала и заняла второе место.

Победителем первого сезона ожидаемо стал футболист Вячеслав Малафеев. По правилам шоу приз в 5 миллионов рублей звезды отправляют на помощь вымирающим видам животных. Малафеев выбрал снежного барса.