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МИД обвинил западные СМИ в крайней степени маразма

Источник:
ТАСС
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Фото: МИД России / MFA Russia / Attribution-NonCommercial-ShareAlike License

Материалы западных СМИ по ситуации вокруг Украины становятся с каждым разом абсурднее — истерика достигла крайней степени маразма, говорится в сообщении МИД России.

«Ажиотаж в западных СМИ вокруг российско-украинских отношений достиг точки кипения — или, лучше сказать, крайней стадии маразма. Материалы один другого абсурднее, но всех превзошла швейцарская телерадиовещательная компания SRF, опубликовав видеосюжет под заголовком "Россия стягивает свои войска к границе с Украиной"», — заявили указали в МИД.

В ведомстве обратили внимание на слова журналиста о перебраске «огромных сил» на границу с Украиной. «Делая такие громкие, пугающие западного зрителя заявления, журналист, видимо, все-таки имеет в виду подготовку к оборонительным российско-белорусским учениям "Союзная решимость — 2022"», — отметили в МИД.

«Господа швейцарские, это уже не просто непрофессионально. Это медицинский диагноз. Хотите рассказать об учениях — обращайтесь к Минобороны России (видео без контекста заимствовать-то научились). Там вас и картой пользоваться научат, и с фактурой познакомят», — указали в ведомстве.

Российско-белорусские учения «Союзная решимость – 2022» пройдут с 10 по 20 февраля, участники отработают вопросы пресечения и отражения внешней агрессии и защиты интересов Союзного государства.

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Политика #Мир
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