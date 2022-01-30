Британские министры посетят Россию для улучшения отношений

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс и министр обороны королевства Бен Уоллес попытаются улучшить отношения Лондона с Москвой в ходе предстоящих визитов в Россию, сообщает канцелярия главы британского правительства Бориса Джонсона.

«После того как на этой неделе премьер-министр ясно заявил в Палате общин, что улучшение отношений с Россией возможно, он поручил министрам иностранных дел и обороны подготовиться к визитам в Москву в ближайшие дни для проведения переговоров с их [российскими] коллегами», — цитирует ТАСС сообщение.

В канцелярии премьера отметили, что им будет поручено улучшить отношения с правительством президента России Владимира Путина и добиваться деэскалации.

Ранее на Даунинг-стрит также сообщили, что Джонсон рассчитывает провести на следующей неделе телефонный разговор с Владимиром Путиным, чтобы призвать его начать дипломатический диалог по теме Украины.