НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Песков оценил возможность встречи Путина и Зеленского в Пекине

Источник:
ТАСС
450 4
Фото: © пресс-служба президента Украины

Президент России Владимир Путин не планирует отдельные двусторонние встречи с другими лидерами на открытии Олимпийских игр в Пекине, но их возможность не исключена, в том числе с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Организаторы церемонии вынужденно применяют целый ряд строгих ограничений как для спортсменов, так и для гостей, включая официальных лиц», — цитирует ТАСС Пескова. «Проведение никаких двусторонних встреч в графике президента России в Пекине не планируется», — добавил он.

На вопрос о том, обсуждается ли возможность контакта Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским, который, как ожидается, тоже посетит церемонию открытия Игр, Песков ответил, что «в настоящее время в планах такой встречи нет». «Хотя полностью мы этого исключать не можем», — отметил Песков.

«Но, повторяю, каких-либо двусторонних встреч, кроме полноформатных переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином, в графике президента Путина нет», — подчеркнул он.

Визит Путина в Китай запланирован на 4 февраля.

Еще по теме
США «искалечат» ради Украины промышленный потенциал России
Тихановскую выдвинули на Нобелевскую премию мира
Британия введет новые санкции против России
США перебросят войска в Европу
смотреть все
Политика #Мир
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Стоимость ЛДС в Новосибирске выросла на 30%
Двое детей погибли из‑за угарного газа на Алтае
Приют для бездомных собак задумали построить в Новосибирске
Реконструкция аэропорта начнется в Барнауле
Самое популярное
Девушка за полминуты устранила «нерешаемую» проблему Lada Niva Travel
Странные американские танки Yoh появились в World of Tanks
Турнир по Minecraft обрушил интернет европейской страны
Жители Донбасса стали россиянами
Обсуждение (4)
О самом главном
Знаки ангелов: если часы показывают одинаковые цифры
Говорить правильно: какие слова и фразы выдают неуча
Магия цифр: что принесут двойки 2022 года?
Пить правильно: как бокал меняет вкус алкоголя
Неписаные правила: как общаться в мессенджерах по делу?
Кармические отношения: как понять смысл союза
Все статьи
Мультимедиа
Тактика и размеры: чем отличаются площадки КХЛ и НХЛ
Тайны Телецкого озера: экскурсия по затонувшему кораблю
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Топ комментариев

Tyryk Makto

Обыкновенный геноцид населения.

Muzykant

Грета,это твой разум в резервации находится.

Muzykant

Грета,пиндосы с маленькой Северной Кореей справится не могут.

pepelmetal

Да пусть хоть сколько перебрасывают, им это не поможет!
Sibnet.Ru