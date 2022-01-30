Песков оценил возможность встречи Путина и Зеленского в Пекине

Президент России Владимир Путин не планирует отдельные двусторонние встречи с другими лидерами на открытии Олимпийских игр в Пекине, но их возможность не исключена, в том числе с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Организаторы церемонии вынужденно применяют целый ряд строгих ограничений как для спортсменов, так и для гостей, включая официальных лиц», — цитирует ТАСС Пескова. «Проведение никаких двусторонних встреч в графике президента России в Пекине не планируется», — добавил он.

На вопрос о том, обсуждается ли возможность контакта Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским, который, как ожидается, тоже посетит церемонию открытия Игр, Песков ответил, что «в настоящее время в планах такой встречи нет». «Хотя полностью мы этого исключать не можем», — отметил Песков.

«Но, повторяю, каких-либо двусторонних встреч, кроме полноформатных переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином, в графике президента Путина нет», — подчеркнул он.

Визит Путина в Китай запланирован на 4 февраля.