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США «искалечат» ради Украины промышленный потенциал России

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © The White House

Запланированные администрацией президента США Джо Байдена санкционные ограничения призваны ослабить российскую промышленность в среднесрочной и долгосрочной перспективе, сообщил член Совета национальной безопасности Питер Харрелл.

«Намерение состоит в том, чтобы принять меры, которые, по нашему мнению, со временем снизят промышленный потенциал России и производственные мощности, а не будут преследовать простых российских потребителей», — цитирует политика Reuters.

В случае агрессии против Украины США готовы немедленно применить «калечащие» финансовые санкции против крупнейших финансовых учреждений, а также экспортные ограничения, которые должны ослабить российскую промышленность.

Под ударом могут оказаться такие отрасли, как авиация, флот, робототехника, искусственный интеллект, квантовые вычисления, оборона. США также собираются вызвать инфляцию и отток капитала с российского рынка.

Одновременно американские власти дополнительно рассматривают ограничение экспорта любых потребительских товаров в Россию — от смартфонов и ноутбуков до холодильников и стиральных машин, произведенных в США или имеющих американские детали.

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