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Зрителям Первого канала откроют тайну смерти Николая II

Источник:
Sibnet.ru
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Фильм «Дело Романовых. Следствием установлено…» покажут в воскресенье на Первом канале, в нем расскажут об экспертизе останков, которые могли принадлежать последнему императору России Николаю II и его детям.

В ночь с 16 на 17 июля 1918 года в Екатеринбурге были убиты император Николай II, императрица Александра Федоровна, их дети Ольга, Татьяна, Мария, Анастасия и наследник императора, цесаревич Алексей.

«Смывы следов бурого вещества на этой рубашке нам позволили выделить ДНК профиль Николая Романова, а дальше у нас произошла идентификация останков из захоронения в Екатеринбурге. Мы нашли, что у нас есть генотип Николая Романова, который сочетается с детьми, с погибшими девочками, на уровне отец-дочь», — сказала замруководителя отдела медико-биологических исследований Главного управления криминалистики СК РФ Светлана Фролова.

Расследование убийства Николая Второго, императрицы Александры Федоровны, их детей и приближенных было возобновлено в 2015 году. Перед следователями стояла непростая задача – заново проверить все версии и гипотезы того, что происходило в Екатеринбурге с 16 по 18 июля 1918 года. 

Следствие находится в завершающей стадии. Его итоги будут представлены на Архиерейском Соборе весной 2022 года. Если церковь согласится с выводами экспертов и следователей, и останки будут признаны телами царской семьи и их приближенных, состоится церемония обретения мощей.

Съемочная группа стала свидетелем следственного эксперимента, который пошагово восстанавливает всю картину происходящего в расстрельной комнате дома Ипатьева, где была убита царская семья.

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