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Расчет автомобильного «налога на роскошь» отвяжут от цены

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Год выпуска и мощность двигателя автомобиля будут учитывать при расчете повышающих коэффициентов для транспортного налога, от ценового параметра решено отказаться, сообщили Минпромторг и Минфин.

Транспортный налог в России исчисляется как произведение региональной налоговой базы и налоговой ставки, которая зависит от мощности двигателя, а в некоторых областях — и от возраста транспортного средства. Повышающий коэффициент от 1,1 до 3 применяется к авто стоимостью от 3 миллионов рублей. По данным РОАД, в 2014 году налог распространялся на 200 моделей автомобилей, в 2021— почти на 1,4 тысячи, среди которых есть откровенно бюджетные.

Ведомства «концептуально согласовали подход, при котором система повышающих коэффициентов при исчислении транспортного налога будет увязана с мощностью автомобиля и годом его выпуска, с отказом от учета ценового параметра автомобиля», цитируют «Известия» пресс-службу Минфина.

Число автомобилей, попадающих в верхнюю часть премиального сегмента, с 2014 по 2020 год увеличилось в 4,3 раза. Из-за роста цен количество моделей, считающихся теперь роскошными, увеличилось в 13 раз, привел данные директор Научно-исследовательского финансового института при Минфине Владимир Назаров.

«Просто повышение ценовых порогов ситуацию, скорее всего, не спасет, цены на автомобили растут так быстро, что эту планку придется менять регулярно. Если посмотреть на ставки транспортного налога, то они зависят от мощности двигателя, так что если этот же показатель будет учитываться при отнесении автомобиля к "роскошным", то придется как-то увязывать эти два налога», — отметила директор Russian Automotive Market Research Татьяна Арабаджи.

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