Похитительница драгоценностей из «Сибирского молла» получила срок

Жительница Новосибирска, которую прозвали «агент Кэт», получила реальный срок за кражу драгоценностей из ювелирного отдела ТРЦ «Сибирский молл», сообщается на сайте Октябрьского районного суда.

Летом 2020 года девушка устроилась работать в ювелирный магазин в «Сибирском молле», вскоре оттуда пропали драгоценности на сумму более 3 миллионов рублей. Камеры видеонаблюдения показали, что к краже причастна сотрудница.

Девушка заявляла, что сама стала жертвой обмана — ее якобы попросили внедриться в магазин и забрать украшения для проверки на подлинность. Она даже выступила в телешоу «На самом деле».

За кражу суд приговорил обвиняемую к 3,5 года колонии общего режима. Также она должна компенсировать магазину причиненный ущерб.