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Похитительница драгоценностей из «Сибирского молла» получила срок

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Жительница Новосибирска, которую прозвали «агент Кэт», получила реальный срок за кражу драгоценностей из ювелирного отдела ТРЦ «Сибирский молл», сообщается на сайте Октябрьского районного суда.

Летом 2020 года девушка устроилась работать в ювелирный магазин в «Сибирском молле», вскоре оттуда пропали драгоценности на сумму более 3 миллионов рублей. Камеры видеонаблюдения показали, что к краже причастна сотрудница.

Девушка заявляла, что сама стала жертвой обмана — ее якобы попросили внедриться в магазин и забрать украшения для проверки на подлинность. Она даже выступила в телешоу «На самом деле».

За кражу суд приговорил обвиняемую к 3,5 года колонии общего режима. Также она должна компенсировать магазину причиненный ущерб.

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