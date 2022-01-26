Путин назвал Италию одним из ключевых партнеров России

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с представителями итальянского бизнеса отметил, что двум странам удалось сохранить высокий уровень экономического сотрудничества.

«Можно с удовлетворением констатировать, что нашим странам удалось все-таки сохранить на довольно высоком уровне сотрудничество на экономическом треке», — сказал глава государства, посетовав при этом на непростую ситуацию в глобальной экономике.

Путин отметил, что Италия рассматривается Россией как один из ключевых экономических партнеров. По его словам, она занимает третье место по уровню двухстороннего товарооборота среди стран Евросоюза.

Глава государства также отметил успешную работу российско-итальянской инвестиционной платформы по финансированию крупных совместных проектов. Путин подчеркнул, что Россия довольна двухсторонним сотрудничеством с Италией в энергетической сфере.

Предыдущая встреча Путина с представителями итальянского бизнеса прошла в октябре 2018 года. Правительство Италии обращалось к Итало-российской торговой палате, попросив отказаться от проведения конференции, однако мероприятие все-таки состоялось.