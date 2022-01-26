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#Наука #Космос #Гео #Здоровье #Еда #Психо #Мистика

Первый за 11 лет украинский спутник потеряли после запуска

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © NASA

Первый за 11 лет украинский спутник «Сич-2-30» потерян, сообщил на своей странице в Facebook бывший внештатный советник главы Государственного космического агентства Андрей Колесник.

Эксперт отметил, что украинский спутник все еще не идентифицирован, хотя по соглашению между Киевом и Вашингтоном, подписанному в августе 2021 года, США уже должны были занести его в базу на специальном сайте.

Отсутствие идентификации указывает на то, что возникли проблемы со связью со спутником. Из-за отсутствия связи предоставить информацию относительно расширенных параметров его движения не представляется возможным, уточнил Колесник.

Первый за 11 лет собственный спутник был запущен Украиной 13 января на ракете-носителе Falcon 9 компании Илона Маска. Он предназначался для мониторинга использования земель, растительности, лесных и водных ресурсов, а также военных целей.

По планам украинских властей, к 2025 году должны быть создана группа из восьми спутников на орбите Земли. В настоящее время на орбите работают только два украинских наноспутника, разработанных командой из Киевского политехнического института.

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Uynachalnica

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pepelmetal

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