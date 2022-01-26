Странные американские танки Yoh появились в World of Tanks

Серия танков Yoh появилась в World of Tanks. Пять новых американских машин с уникальной механикой резервной гусеницы готовы поступить на вооружение геймеров-танкистов, сообщает пресс-служба Wargaming.

«Мы уверены, что наши игроки оценят новые американские танки с уникальной механикой резервной гусеницы. Движение — это жизнь. И когда противник будет потирать руки, радуясь сбитой гусенице на вашем танке, в работу включится резервная гусеница, которая позволит машине двигаться и сменить позицию или откатиться в укрытие», — сказал PR-директор Wargaming в СНГ Иван Живица.

Суть новой механики заключается в том, что в случае попадания в передний каток и сбития основной гусеницы танк не останавливается и может продолжить свое движение.

Танк M-VI-Y в игре World of Tank

Прокачивать новую ветку можно начиная с танка Т1 Heavy. А дальше игроков ждут пять машин с отличными характеристиками во главе с топовым M-V-Y — танком с совершенно уникальным внешним видом, башня которого будет рикошетить снаряды, как шарики для пинг-понга.

В 1950-х годах американская компания HL Yoh Company, названная в честь своего основателя, американского промышленника Гарольда Л. Йоха, разработала концепты машин с необычной компоновкой. Но на вооружение они приняты не были.

Удивительные машины

На VI уровне игроков ждет Pawlack Tank. Он единственный из новичков не обладает уникальной механикой и является переходной машиной. «Павлак» является своеобразной смесью классического тяжелого танка и СТ, с неплохой броней и огневой мощью по сравнению с одноклассниками.

VII уровень представлен машиной М-II-Y. На этом уровне «танкисты» смогут познакомиться с новой механикой запасных гусениц и испытать ее преимущества. Это подвижная и неплохо бронированная машина с пушкой, обладающей хорошей бронепробиваемостью и отличными углами вертикальной наводки.

VIII уровень встречает игроков машиной М-III-Y, такой же мобильной, с еще более бронированными корпусом и башней. Особенность танка — две пушки на выбор: 90-миллиметровое точное, скорострельное орудие с хорошим бронепробитием для поддержки союзников с расстояния, а также 105-миллиметровая пушка, подходящая для боев на первой линии, менее точная, но обладающая большим разовым уроном.

На IX уровне танк M-VI-Y притягивает к себе внимание необычной, вытянутой формой качающейся башни, которая будет рикошетить вражеские снаряды. Хорошие углы наведения позволят вести бой из-за рельефа, а прочная броня даст возможность с легким сердцем отправляться в атаку. Две пушки на выбор (105 мм и 120 мм) также дадут возможность использовать танк для различных тактических целей.

И наконец, «топовая» машина M-V-Y: Она обладает уникальным внешним видом: ее узкая удлиненная башня способна рикошетить снаряды неприятеля, поразить ее даже со средней дистанции станет непростой задачей. Танк предлагает два орудия на выбор: 105-миллиметрову скорострельную пушку и 120-миллиметровое орудие, оснащенное бронебойными снарядами.