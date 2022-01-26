НАВЕРХ
#ММО #Экшены #RPG #Консоли #Аркады #Гонки

Странные американские танки Yoh появились в World of Tanks

Источник:
Sibnet.ru
367 0
Танк M-V-Y в игре Wolf of Tank
Танк M-V-Y в игре Wolf of Tank
Фото: © Wargaming
Серия танков Yoh появилась в World of Tanks. Пять новых американских машин с уникальной механикой резервной гусеницы готовы поступить на вооружение геймеров-танкистов, сообщает пресс-служба Wargaming.

«Мы уверены, что наши игроки оценят новые американские танки с уникальной механикой резервной гусеницы. Движение — это жизнь. И когда противник будет потирать руки, радуясь сбитой гусенице на вашем танке, в работу включится резервная гусеница, которая позволит машине двигаться и сменить позицию или откатиться в укрытие», — сказал PR-директор Wargaming в СНГ Иван Живица.

Суть новой механики заключается в том, что в случае попадания в передний каток и сбития основной гусеницы танк не останавливается и может продолжить свое движение.

Танк M-VI-Y в игре World of Tank
Танк M-VI-Y в игре World of Tank

Прокачивать новую ветку можно начиная с танка Т1 Heavy. А дальше игроков ждут пять машин с отличными характеристиками во главе с топовым M-V-Y — танком с совершенно уникальным внешним видом, башня которого будет рикошетить снаряды, как шарики для пинг-понга. 

В 1950-х годах американская компания HL Yoh Company, названная в честь своего основателя, американского промышленника Гарольда Л. Йоха, разработала концепты машин с необычной компоновкой. Но на вооружение они приняты не были.

Удивительные машины

На VI уровне игроков ждет Pawlack Tank. Он единственный из новичков не обладает уникальной механикой и является переходной машиной. «Павлак» является своеобразной смесью классического тяжелого танка и СТ, с неплохой броней и огневой мощью по сравнению с одноклассниками.

VII уровень представлен машиной М-II-Y. На этом уровне «танкисты» смогут познакомиться с новой механикой запасных гусениц и испытать ее преимущества. Это подвижная и неплохо бронированная машина с пушкой, обладающей хорошей бронепробиваемостью и отличными углами вертикальной наводки.

VIII уровень встречает игроков машиной М-III-Y, такой же мобильной, с еще более бронированными корпусом и башней. Особенность танка — две пушки на выбор: 90-миллиметровое точное, скорострельное орудие с хорошим бронепробитием для поддержки союзников с расстояния, а также 105-миллиметровая пушка, подходящая для боев на первой линии, менее точная, но обладающая большим разовым уроном.

На IX уровне танк M-VI-Y притягивает к себе внимание необычной, вытянутой формой качающейся башни, которая будет рикошетить вражеские снаряды. Хорошие углы наведения позволят вести бой из-за рельефа, а прочная броня даст возможность с легким сердцем отправляться в атаку. Две пушки на выбор (105 мм и 120 мм) также дадут возможность использовать танк для различных тактических целей.

И наконец, «топовая» машина M-V-Y: Она обладает уникальным внешним видом: ее узкая удлиненная башня способна рикошетить снаряды неприятеля, поразить ее даже со средней дистанции станет непростой задачей. Танк предлагает два орудия на выбор: 105-миллиметрову скорострельную пушку и 120-миллиметровое орудие, оснащенное бронебойными снарядами.

Еще по теме
Турнир по Minecraft обрушил интернет европейской страны
Игрок прошел Sekiro: Shadows Die Twice вслепую
Игру God of War для ПК взломали
Игра God of War вышла на ПК
смотреть все
Игры #Экшены #ММО
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Томских депутатов признали экстремистами
Семья из Новосибирска выиграла 10 млн рублей
Тепличный комбинат «Новосибирский» полностью заменит огурцы розами
Тува ввела жесткие ограничения из‑за «омикрона»
Самое популярное
Россиянка во время крещенских купаний утонула в проруби
Шутка Путина навела ужас на делегацию НАТО
Психолог увидела связь между возрастом женщины и моделью трусов
Гранатометы NLAW испытали на танках Т-72. ВИДЕО
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Тактика и размеры: чем отличаются площадки КХЛ и НХЛ
Тайны Телецкого озера: экскурсия по затонувшему кораблю
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Топ комментариев

Uynachalnica

Раздаривая мерседесы тренерам сыновей, я, думаю, он и месяц без дани не продержится.

Drronum

Ну ведь еще 20 лет назад хотели независимости. Так надо ее им дать.

Иркут 69

Ради интереса, я бы попробовал подержать его на нулевом балансе три месяца и понаблюдать за тем, как...

pepelmetal

А ещё она опередила по стоимости продуктов, коммуналки, газа и всего всего ,больше чем в 4 раза а теперь...
Sibnet.Ru