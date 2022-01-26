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Мэр Красноярска на карантине запостил фотожабы с собой

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © instagram.com/eremin__krsk

Мэр Красноярска Сергей Еремин, работающий удаленно из-за коронавируса, опубликовал в сториз свои фотожабы.

Еремин неделю назад повторно заразился коронавирусом после ревакцинации первым компонентом «Спутник V». Он отметил, что уходит на самоизоляцию и будет управлять городом в режиме онлайн, такой опыт у него есть.

В Instagram он опубликовал фотожабы с собой. На одной из них у него длинные волосы и борода, видимо, от долгой работы на удаленке. В другой он становится героем мультфильма.

Фото: © instagram.com/eremin__krsk

«Пресс-служба поддерживает меня поддерживает меня морально на карантине, присылая вот такие фотожабы. Хорошо, что рожки еще не подрисовывают», — написал Еремин.

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