Эксперты обрисовали облик человека после пяти лет пандемии

Пять лет изоляции в пандемию не только внешне изменят человека, но и сильно скажутся на его здоровье, считают исследователи британской фармацевтической компании LloydsPharmacy.

Согласно исследованию, среднестатистический человек, работающий на дому в течение пяти лет, будет иметь желтоватую кожу, сгорбленную спину и избыточный вес.

Эксперты также предупреждают, что даже если человек сидит дома меньше этого времени, привычки, которые могли сформироваться за время пандемии, могут остаться с ним на долгий срок.

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«Эти новые привычки и распорядок дня, возникшие в результате ограничений, могут остаться с нами на долго. Важно, чтобы люди понимали, что эти негативные изменения могут повлиять на физическое здоровье и психическое благополучие», — цитирует «Популярная механика» доктора Кирана Сейана.

Отсутствие долгих прогулок, занятий в спортзале и элементарных поездок на работу могут сильно сказаться на весе. Специалисты рекомендуют заниматься спортом хотя бы по 30 минут пять дней в неделю. Это не только поможет избежать набора веса, но и улучшит самочувствие.