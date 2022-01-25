Омичка поборется за место в финале шоу «Кондитер»

Жительница Омска Ольга Рубаненко поборется за место в финале шоу «Кондитер» с Ренатом Агзамовым, выпуск покажут на канале «Пятница» вечером во вторник, 25 января.
В шоу с «королем тортов» Ренатом Агзамовым участники соревнуются за титул лучшего кондитера страны и денежный приз — миллион рублей. В шестом сезоне каждый выпуск проекта посвящен определенному празднику, сообщила пресс-служба телеканала.
На кастинг нового выпуска шестого сезона участники должны были принести торты для празднования Международного дня цирка. Среди претендентов на победу оказалась 37-летняя Ольга Рубаненко из Омска, она принесла торт «Молочная девочка», украшенный фигуркой крысы из шоколада.
Выпуск с участием омички, где станет известно, кто пройдет в финал шоу, покажут на канале «Пятница» 25 января в 19.00.
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