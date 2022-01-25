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Составлен топ самых опасных дорог в России

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Андрей Кучеренко, Sibnet.ru

Брянские и иркутские дороги стали самыми опасными в России для автомобилей в 2021 году, так как ДТП на них чаще всего приводили к полной конструктивной гибели машины, сообщила страховая компания «Согласие».

Согласно данным по автокаско за 2021 год, самая высокая частота «тоталей» (автомобилей, не подежащих восстановлению) — в Брянске (1,72%). С небольшим отставанием за ним следует Иркутск (1,57%).

На третьем и четвертом месте — Вологда и Калуга. В середине списка — Самара, Иваново, Рязань и Ставрополь. Замыкают топ Пермь и Кемерово.

По мнению экспертов, на частоту «тоталей» влияют качество дорог, освещенность, размер региона и число крупных городов, между которыми водители часто ездят по трассам.

В тех регионах, где качество дорог достаточно высокое, есть скоростные магистрали, возрастает риск превышения скорости, которое часто приводит к серьезным ДТП.

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