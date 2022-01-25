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Подозреваемых в тройном убийстве подростков арестовали в Омске

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: кадр из видео СУ СКР по Омской области

Суд в Омской области арестовал пару подростков, подозреваемых в убийстве родителей и сестры-инвалида в селе Юрьевка Павлоградского района, сообщило СУ СКР по региону.

В субботу в Юрьевке нашли тела 38-летнего мужчины, его 35-летней сожительницы и ее 10-летней дочери-инвалида с ножевыми ранениями. Старшая дочь женщины 14 лет сообщила, что в дом ворвался незнакомый мужчина, но оказалось, что к преступлению причастны сама школьница и ее 17-летний друг. Девочка подговорила парня убить родственников, которые были против их дружбы.

Куйбышевский районный суд Омска арестовал на 2 месяца (на время расследования) 14-летнюю девочку и ее 17-летнего друга. Следствие и суд мотивировали свое решение тем, что подростки подозреваются в совершении особо тяжкого преступления, «вызвавшего широкий общественный резонанс ввиду своей дерзости и жестокости».

Также есть вероятность, что подростки, находясь на свободе, могут оказать воздействие на малолетнего свидетеля (шестилетнего брата девочки),  воспрепятствовать расследованию и скрыться.

За тройное убийство закон предусматривает наказание в виде пожизненного срока, но несовершеннолетний не может получить больше 10 лет лишения свободы.

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