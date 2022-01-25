Путин призвал к внедрению генетических технологий

Президент России Владимир Путин поручил создать механизм внедрения в промышленное производство генетических технологий, сообщается пресс-служба Кремля.

Путин провел совещание по вопросам развития генетических технологий. Президент поручил обеспечить страну специалистами в области генетики и «обеспечить создание механизма оперативного внедрения в промышленное производство прикладных результатов», таких технологий, говорится в сообщении.

Речь также шла о господдержке производителей отечественного оборудования, позволяющего осуществлять исследования мирового уровня в сфере генетики.

Компании, которые вкладывают в генетику, смогут получить налоговые льготы, на сумму, равную 50% расходов, связанных с развитием генетических технологий, сказано в сообщении пресс-служба Кремля.