НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Власти примут меры для недопущения роста цен на «молочку»

Источник:
Sibnet.ru
374 2
Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Вице-премьер Виктория Абрамченко поручила профильным ведомствам проработать дополнительные меры поддержки молочной отрасли, которые позволят не допустить роста цен на молочную продукцию в России, сообщает пресс-служба вице-премьера.

«Учитывая сокращение поголовья, волатильность рубля и зависимость от иностранных препаратов и рост стоимости кормов, молочной отрасли необходимы дополнительные меры поддержки, которые будут способствовать развитию отрасли и позволят не допустить роста цен на молочную продукцию», — говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕПоднимаются тарифы на мобильную связь

Абрамченко сообщила, что 2021 году предприятиям молочной отрасли была оказана господдержка в размере около 54 миллиардов рублей. В 2022 году господдержка также составит около 54 миллиардов рублей.

Экономические последствия пандемии отразились на молочной отрасли. Производители жалуются на подорожание кормов, ветеринарных препаратов и электроэнергии. По оценке специалистов, себестоимость производства молочных продуктов выросла на 17%.

Еще по теме
Ритейлер назвал самый популярный продукт в Новосибирске в праздники
Торговые сети ограничат наценки на базовые продукты
Экономист посоветовал не бояться введения продуктовых карточек
Фермер из Тувы выведет экспериментальную породу овец
смотреть все
Экономика #Продукты
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Терапевт из Хакасии выписывал при коронавирусе мертвую воду и магниты
Ликвидирована крупнейшая в Приангарье нарколаборатория. ВИДЕО
Глава Кузбасса во второй раз вылечился от коронавируса
Подозреваемых в тройном убийстве подростков арестовали в Омске
Самое популярное
Россиянка во время крещенских купаний утонула в проруби
Авторы мультика «Маша и Медведь» признались в сексуальной «пасхалке»
Шутка Путина навела ужас на делегацию НАТО
Психолог увидела связь между возрастом женщины и моделью трусов
Обсуждение (2)
Картина дня
Страны НАТО пообещали России беспрецедентные санкции
Путин призвал к внедрению генетических технологий
США отказались идти на какие‑либо уступки России
Байден прилюдно обозвал журналиста «сукиным сыном»
Мультимедиа
Крещенские купания в центре России. ФОТО
Веселые, боевые и голубые тигры в колониях Сибири. ФОТО
Однокомнатная берлога: как спят медведи
Самый первый автомобиль в мире. ФОТО
Топ комментариев

Uynachalnica

"Чем раньше наши оппоненты прекратят истерику, тем быстрее будет все стабилизировано»,— сказал Песков"...

AK47PROSecurity

Че? 30к денег???Я болел короной около 3 недель и дали мне жалкие 46оо рупийЯ не понимаю, в какой стране...

Иркут 69

Какая гадость, право... Естественное всегда будет цениться выше искусственного.

Drronum

Российский производитель давно уже перешел на искусственное мясо и даже молоко!
Sibnet.Ru