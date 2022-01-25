Власти примут меры для недопущения роста цен на «молочку»

Вице-премьер Виктория Абрамченко поручила профильным ведомствам проработать дополнительные меры поддержки молочной отрасли, которые позволят не допустить роста цен на молочную продукцию в России, сообщает пресс-служба вице-премьера.

«Учитывая сокращение поголовья, волатильность рубля и зависимость от иностранных препаратов и рост стоимости кормов, молочной отрасли необходимы дополнительные меры поддержки, которые будут способствовать развитию отрасли и позволят не допустить роста цен на молочную продукцию», — говорится в сообщении.

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Абрамченко сообщила, что 2021 году предприятиям молочной отрасли была оказана господдержка в размере около 54 миллиардов рублей. В 2022 году господдержка также составит около 54 миллиардов рублей.

Экономические последствия пандемии отразились на молочной отрасли. Производители жалуются на подорожание кормов, ветеринарных препаратов и электроэнергии. По оценке специалистов, себестоимость производства молочных продуктов выросла на 17%.