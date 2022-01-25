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США отказались идти на какие‑либо уступки России

Источник:
РБК
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Фото: © The White House

Соедиенные Штаты не пойдут на какие-либо уступки России и требуют компромиссов от Москвы, заявил официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс.

«Любые шаги, которые мы предпримем, не будут уступками. <...> Это означает, что России тоже придется что-то предпринимать для обеспечения нашей безопасности», — цитирует Прайса РБК. Вашингтон в первую очередь будет обсуждать возможные шаги со своими союзниками и партнерами, в том числе с Украиной, добавил он.

Представитель Госдепа повторил, что США готовы обсуждать с Москвой вопросы контроля над вооружениями, в том числе размещение ракет в Европе, но не пойдут на компромисс в вопросе политики открытых дверей НАТО.

Россия добивается от Запада гарантий безопасности, прежде всего касающихся отказа НАТО от продвижения на восток. Москва заявила, что не допустит членства Украины в НАТО.

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В январе состоялись переговоры с СШАи их союзниками по НАТО. Достигнуть компромисса не удалось. Россия признала переговоры неудавшимися и запросила письменные ответы на свои предложения.

В то же время США и их союзники заявляют о планах России «вторгнуться» на Украину. Москва опровергала эти заявления, подчеркивая, что Россия не угрожает, но исключает провокации со стороны самого Запада на Украине.

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Политика #Мир
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