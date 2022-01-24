НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Кремль объяснил падение фондового рынка

Источник:
ТАСС
442 4
Фото: © пресс-служба президента РФ

Падение российского фондового рынка вызвано «истерикой оппонентов», заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Ранее на торгах 24 января индекс Мосбиржи упал до уровня декабря 2020 года, а доллар вырос до 79 рублей.

«Все рынки в стадии пессимизма. Всегда за такими падениями идет рост. Это понимать нужно. Чем раньше наши оппоненты прекратят истерику, тем быстрее будет все стабилизировано»,— сказал Песков, комментируя ситуацию.

По его словам, президент РФ Владимир Путин принимает необходимые меры, чтобы безопасность России была обеспечена. Ожидается, что Москва уже на этой недели получит письменные ответы на предложения по гарантиям безопасности, что позволит нормализовать обстановку.

Эксперты также связывают падение фондового рынка и рубля с внешнеполитической обстановкой. Так, НАТО приведет свои силы в боевую готовность и нарастит присутствие в Восточной Европе на фоне информации о готовящемся «вторжении» России на Украину.

Еще по теме
МИД России обвинил Запад в токсичности
Шутка Путина навела ужас на делегацию НАТО
Кудрин призвал к созданию агломераций в Сибири
Зеленский ввел новые санкции против России
смотреть все
Политика #Россия #Деньги
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Подростков на Алтае начали прививать от коронавируса
Издевательства над ребенком на Алтае заинтересовали Бастрыкина
Тулеев нашел решение главной проблемы метановых шахт
Логотип Новосибирска в качестве новогодней столицы удивил Сеть
Самое популярное
Россиянка во время крещенских купаний утонула в проруби
Авторы мультика «Маша и Медведь» признались в сексуальной «пасхалке»
Байден пообещал России катастрофу
Психолог увидела связь между возрастом женщины и моделью трусов
Обсуждение (4)
Картина дня
Кремль объяснил падение фондового рынка
Банк России остановил покупку иностранной валюты
Физики воссоздали «частицу X» времен Большого взрыва
Уникальную операционную систему «Фантом» разработали в России
Мультимедиа
Крещенские купания в центре России. ФОТО
Веселые, боевые и голубые тигры в колониях Сибири. ФОТО
Однокомнатная берлога: как спят медведи
Самый первый автомобиль в мире. ФОТО
Самое обсуждаемое
33
Шутка Путина навела ужас на делегацию НАТО
27
Поклонская отказалась от должности посла в Кабо‑Верде
25
Лавров призвал Запад подумать «по‑взрослому»
24
Путин присвоил главе «Газпрома» звание Героя Труда
23
Центробанк предложил полный запрет криптовалюты
Sibnet.Ru