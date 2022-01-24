Кремль объяснил падение фондового рынка

Падение российского фондового рынка вызвано «истерикой оппонентов», заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Ранее на торгах 24 января индекс Мосбиржи упал до уровня декабря 2020 года, а доллар вырос до 79 рублей.

«Все рынки в стадии пессимизма. Всегда за такими падениями идет рост. Это понимать нужно. Чем раньше наши оппоненты прекратят истерику, тем быстрее будет все стабилизировано»,— сказал Песков, комментируя ситуацию.

По его словам, президент РФ Владимир Путин принимает необходимые меры, чтобы безопасность России была обеспечена. Ожидается, что Москва уже на этой недели получит письменные ответы на предложения по гарантиям безопасности, что позволит нормализовать обстановку.

Эксперты также связывают падение фондового рынка и рубля с внешнеполитической обстановкой. Так, НАТО приведет свои силы в боевую готовность и нарастит присутствие в Восточной Европе на фоне информации о готовящемся «вторжении» России на Украину.