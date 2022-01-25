Перепады погоды ожидаются в Забайкалье

Температура воздуха ночью и днем в Забайкальском крае будет сильно отличаться, при этом будет умеренно-морозная погода, сообщила ведущий синоптик Читинского ГМЦ Надежда Щевелева.

Преобладающие температуры ночью составят 32-37 градусов мороза, при облачности по южной половине края 23-28 градусов мороза. Температура днем будет повышаться до 13-18 градусов мороза, местами до 8-13 градусов мороза.

В северных районах ночные морозы усилятся до 35-40 градусов мороза, дневные температуры не превысят —20-25 градусов мороза. В первую половину недели будет небольшой снег, преимущественно по южной половине края.