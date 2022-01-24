Дети пострадали в столкновении четырех машин в Томске

Четыре автомобиля столкнулись в Томске вечером в воскресенье, пострадали двое детей, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Томской области.

Авария произошла около 20.15 по местному времени (16.15 мск) на регулируемом перекрестке проспекта Комсомольского и Енисейской улицы. Столкнулись четыре машины: Suzuki Grand Vitara, Volkswagen Polo, Hyundai i20 и Hyundai Tucson.

В результате ДТП пассажиры Suzuki — 6-летний мальчик и 11-летняя девочка — были доставлены в больницу. Детали происшествия устанавливаются, полиция ищет очевидцев аварии.