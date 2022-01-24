Госдеп объявил эвакуацию дипломатов с Украины

Госдепартамент США предписал семьям дипломатов покинуть Украину, сделать это также предписали части персонала американского посольства в Киеве, говорится в заявлении внешнеполитического ведомства США.
«В то же время Госдепартамент предписал уехать членам семей госслужащих США в американском посольстве в Киеве», — приводит ТАСС заявление представителя внешнеполитического ведомства.
Госдепартамент разрешил добровольный отъезд госслужащим США, выполняющим задачи, которые не относятся к чрезвычайным. «Разрешение на отъезд дает указанным сотрудникам возможность уехать, если они этого пожелают. Но члены семей обязаны уехать из страны», — уточнила сотрудница ведомства.
Американские власти в случае эскалации напряженности на Украине не смогут эвакуировать из страны своих граждан, заявил представитель Госдепартамента. По его словам, США исходят из того, что Россия «может начать военные действия в любой момент».
В странах Запада все чаще звучат утверждения о возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности.
Tyryk MaktoВсем жителям предъявить ультиматум, в течении суток найти и привязать своих собак и всё. Через сутки...
лачиновЯ понимаю когда в больших городах защитники животных терроризируют администрацию, но в малых этот вопрос...
лачиновКаюсь, американский юмор доходит до меня тяжело. Пожалуй у них такие же проблемы, а наши всё шутят и...
UynachalnicaНадо их отловить, сделать прививки, стерилизовать и выпустить на волю! Пострелять то никак нельзя, срок...