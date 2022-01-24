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Госдеп объявил эвакуацию дипломатов с Украины

Источник:
ТАСС
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Фото: © пресс-служба президента Украины

Госдепартамент США предписал семьям дипломатов покинуть Украину, сделать это также предписали части персонала американского посольства в Киеве, говорится в заявлении внешнеполитического ведомства США.

«В то же время Госдепартамент предписал уехать членам семей госслужащих США в американском посольстве в Киеве», — приводит ТАСС заявление представителя внешнеполитического ведомства.

Госдепартамент разрешил добровольный отъезд госслужащим США, выполняющим задачи, которые не относятся к чрезвычайным. «Разрешение на отъезд дает указанным сотрудникам возможность уехать, если они этого пожелают. Но члены семей обязаны уехать из страны», — уточнила сотрудница ведомства.

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Американские власти в случае эскалации напряженности на Украине не смогут эвакуировать из страны своих граждан, заявил представитель Госдепартамента. По его словам, США исходят из того, что Россия «может начать военные действия в любой момент».

В странах Запада все чаще звучат утверждения о возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности.

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