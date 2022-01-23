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ТЦ загорелся в Новосибирске

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © ГУ МЧС по Новосибирской области

ТЦ «Гранит» на площади Карла Маркса в Новосибирске загорелось в воскресенье, пожар произошел в аптеке, сообщает ГУ МЧС по региону.

В помещении аптеки загорелась электрощитовая. Сработала пожарная сигнализация в ТЦ и система пожаротушения в аптеке.

Пожарные прибыли на вызов и за 13 минут ликвидировали открытое горение. Администрация и сотрудники торгового центра эвакуировали 250 человек. Никто не пострадал.

После крупного пожара в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове, где погибли 60 человек, в торговых центрах страны провели глобальную проверку пожарной безопасности.


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