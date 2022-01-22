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Рублевым банкнотам предсказали QR‑код

Источник:
РИА Новости
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Новые рублевые банкноты получат QR-код, а также измененный шрифт серийного номера, что упростит работу с купюрами для техники, спрогнозировал исполнительный директор Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Павел Шуст.

Банк России в 2021-2025 годах планирует провести комплекс мероприятий по повышению качества, защищенности и долговечности рублей. Так, изменится принцип формирования порядковых номеров купюр, будет введена контрольная цифра во избежание ошибок считывания.

Планируется, что новые купюры номиналом в 100 рублей будут выпущены в обращение в 2022 году, 1000 и 5000 рублей — в 2023 году, 500 рублей — в 2024 году. По мнению Шуста, на купюре появятся QR-коды. Вероятно, изменится шрифт серийного номера, он визуально упростится.

«Это нужно не для потребителей, а для многочисленных машин, которые в ходе жизненного цикла считают, сортируют, хранят, проверяют и выдают или принимают купюры», — уточняет эксперт.

Шуст также ожидает появление новых защитных элементов на купюрах. Они существенно повысят стоимость изготовления более-менее похожей на оригинал подделки, что усложнит деятельность фальшивомонетчиков.

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Топ комментариев

Muzykant

Промышленность нужно развивать,а не потоки строить.Убери ископаемые,и конец экономике.Страна-бензоколонка.

колобок11

Ещё одна награда потеряла ценность, как и все награды.

corrector

Капитан очевидность, сколько людей погибло, чтобы вы озвучили это, а сколько еще должно погибнуть...

ForYouTube

Кто нибудь объясните им что инфляция не 8%, а все 30%
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