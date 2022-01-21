Китай представил самого большого в мире военного робота

Китай представил самого крупного в своем классе четвероногого робота, который будет помогать военным в доставке грузов и разведывательных миссиях.

Военный робот может нести 160 килограммов и бежать со скоростью до 10 километров в час. Платформа позволяет автономно выполнять сложные боевые задачи в разных ландшафтах на пересеченной местности, передает китайский телеканал CCTV.

Разработка умеет бегать, прыгать, поворачиваться и ходить по диагонали, отмечают разработчики. Робот оснащен современными сенсорами, которые позволяют собирать тактическую информацию с поля боя.

Робот также является всепогодным — он способен действовать в самых сложных метеорологических условиях. Предполагается, что аппарат после принятия на вооружение будут применять в местах, которые слишком опасны для обычных солдат.