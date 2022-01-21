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Участники «Танцев со звездами» рассказали о лужах пота на тренировках

Источник:
Sibnet.ru
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Актриса Ольга Медынич
Актриса Ольга Медынич
Фото: © телеканал «Россия»

Актрисы Александра Ребенок и Ольга Медынич рассказали, что похудели благодаря тренировкам на проекте «Танцы со звездами», сообщает телеканал «Россия».

На телеканале «Россия» стартовал новый сезон популярного танцевального шоу, в котором звезды покоряют паркет и сердца телезрителей. Премьера шоу «Танцы со звездами» – в воскресенье, 23 января, в 17.50, на телеканале «Россия».

«Я поняла, что в танце одни плюсы! Во-первых, я ужасно похудела за это время. Ни один фитнес не развивает мышцы так, как это делает танец. А еще развиваются новые нейронные связи, так как я делаю что-то новое. Ну и конечно – эйфория: после занятий я всегда испытываю счастье!», – — сказала Александра Ребенок.

С коллегой по танцполу согласна и актриса Ольга Медынич. «Фитнес – детский сад по сравнению с одной нормальной тренировкой по танцам: однажды я стояла в луже пота уже после первых 15 минут!», — сказала актриса.

Приятный «побочный эффект» от тренировок ощутил и ведущий Владимир Маркони: телеведущий признался, что уже похудел на несколько килограмм.

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