Психолог увидела связь между возрастом женщины и моделью трусов

Выбор модели трусов говорит о возрасте женщины, чем она старше, тем чаще выбирает удобные варианты, сообщила психолог-имиджмейкер Лана Волохова.
«Так что если мы видим белье через одежду, и это белье перетягивает ягодицы по центру — девушка, вероятнее всего, старше, если это же белье перетягивает верх ягодиц — моложе», — цитирует Волохову «Газета.Ru».
Волохова порекомендовала приобретать трусы на размер больше, чтобы они не перетягивали тело. «Удивительно, но лучше белье, которое спадает, чем то, которое впивается, причем лучше со всех точек зрения», — отметила эксперт.
Стилист Дарья Королева добавила, что также нужно обращать внимание на бесшовные позиции, а также модели с лазерной обработкой края, чтобы белье было незаметно под одеждой.
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