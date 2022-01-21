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Международные резервы России достигли рекордной величины

Источник:
РИА Новости
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Фото: © Sibnet.ru

Международные резервы РФ с 7 по 14 января увеличились на 1,2% и достигли рекордных 638,2 миллиарда долларов, следует из данных Банка России.

За 2021 год международные резервы РФ выросли на 5,9% и на 1 января текущего года составляли 630,627 миллиарда долларов — это был предыдущий рекорд, приводит РИА Новости данные ЦБ.

«Объем международных резервов по состоянию на 14 января составил 638,2 миллиарда долларов, увеличившись за неделю на 7,7 миллиарда долларов, или на 1,2%, в результате положительной переоценки и покупки иностранной валюты в рамках бюджетного правила», — говорится в сообщении регулятора.

Международные резервы состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и средств в иностранной валюте (прочие резервные активы).

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