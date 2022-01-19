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Подсчитана мощность взрыва подводного вулкана на островах Тонга

Источник:
NPR
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Фото: Pierre Markuse / CC BY 2.0

Взрыв подводного вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай на островах Тонга оказался самым мощным со времен катастрофического извержения вулкана Кракатау в Индонезии, унесшего жизни тысяч людей в 1883 году.

Ученые NASA использовали для оценки мощности извержения шкалу, которая применяется для анализа взрывной мощности ядерного оружия. В результате наблюдений и подсчетов было получено число, эквивалентное примерно 10 мегатоннам в тротиловом эквиваленте.

Таким образом, взрыв вулкана примерно соответствует мощи примерно 667 атомных бомб типа «Малыш», сброшенной американским бомбардировщиком на японский город Хиросима в августе 1945 года.

Извержение происходило рядом с тихоокеанским островным государством Тонга. В результате катастрофы 15 января близлежащие острова оказались покрыты пеплом, а сильное цунами заставило эвакуироваться 230 тысяч прибрежного населения.

Исследователи предполагают, что причиной взрыва послужило проникновение потоков жидкой магмы вошли в кальдеру, где они соприкоснулись с морской водой. Мощнейшее извержение наблюдалось порядка часа, взрыв был слышен за тысячи километров от эпицентра.

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