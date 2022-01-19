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Ходченкова снялась в одной юбке для обложки Tatler

Источник:
Sibnet.ru
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Актриса Светлана Ходченкова снялась топлес для обложки журнала Tatler, в кадре на ней только юбка, а грудь прикрыта волосами.

В журнале актриса рассказала о новом для себя опыте, она стала продюсером в фильме «Другое имя» о невыносимости бытия богатых мужей и жен.

«Можно сойти с ума. Стоя перед камерой и иг­рая сцену, я параллельно думаю о том, где мы еще ищем деньги, инвесторов и спонсоров. Настоящая шизофрения, раздвоение личности», — сказала в интервью журналу Ходченкова.

Ходченкова сыграет Анну Каренину в сериале «Анна К» для Netflix. Об этом она также рассказала в интервью журналу.

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