Экс-лидер запрещенных «Свидетелей Иеговы» попал под следствие на Алтае

Бывшего лидера запрещенных «Свидетелей Иеговы» в Республике Алтай обвинили в продолжении деятельности религиозной организации после ее официальной ликвидации, сообщает СУ СК региона.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 282.2 УК РФ (организация деятельности экстремистской организации). Фигурантом по делу проходит бывший руководитель «Свидетелей Иеговы» в регионе, около десяти лет назад его обвиняли в совершении аналогичного преступления и даже признавали виновным, однако затем Верховный суд республики отменил приговор.

По данным следствия, в мае 2017 года вступило в судебное решение о ликвидации религиозной организации «Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России» и входящих в ее структуру местных религиозных организаций, а также о запрете деятельности подобных религиозных объединений в связи с осуществлением экстремистской деятельности.

Тем не менее, обвиняемый продолжил деятельность организации. Он созывал собрания, вербовал в организацию новых членов, в целях конспирации проводил собрания с помощью видеозвонков, руководил проведением собраний, принимал в них непосредственное участие, проповедуя религию запрещенных «Свидетелей Иеговы».

Следователи, силовики и сотрудники УФСБ России по Республике Алтай провели обыски по месту жительства участников запрещенной религиозной организации, изъяли электронные средства связи, запрещенную литературу и иные предметы и документы.

Организатор деятельности организации и ее руководитель задержан и помещен под арест, ему предъявлено обвинение.