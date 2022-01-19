НАВЕРХ
#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Экс-лидер запрещенных «Свидетелей Иеговы» попал под следствие на Алтае

Источник:
Sibnet.ru
213 0
Фото: © кадр из видео СУ СК по РА

Бывшего лидера запрещенных «Свидетелей Иеговы» в Республике Алтай обвинили в продолжении деятельности религиозной организации после ее официальной ликвидации, сообщает СУ СК региона.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 282.2 УК РФ (организация деятельности экстремистской организации). Фигурантом по делу проходит бывший руководитель «Свидетелей Иеговы» в регионе, около десяти лет назад его обвиняли в совершении аналогичного преступления и даже признавали виновным, однако затем Верховный суд республики отменил приговор.

По данным следствия, в мае 2017 года вступило в судебное решение о ликвидации религиозной организации «Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России» и входящих в ее структуру местных религиозных организаций, а также о запрете деятельности подобных религиозных объединений в связи с осуществлением экстремистской деятельности.

Тем не менее, обвиняемый продолжил деятельность организации. Он созывал собрания, вербовал в организацию новых членов, в целях конспирации проводил собрания с помощью видеозвонков, руководил проведением собраний, принимал в них непосредственное участие, проповедуя религию запрещенных «Свидетелей Иеговы».

Следователи, силовики и сотрудники УФСБ России по Республике Алтай провели обыски по месту жительства участников запрещенной религиозной организации, изъяли электронные средства связи, запрещенную литературу и иные предметы и документы.

Организатор деятельности организации и ее руководитель задержан и помещен под арест, ему предъявлено обвинение.

Еще по теме
Педагоги издевались над детьми в частном детсаду Барнаула
Вдову Градского ограбили на 100 миллионов рублей
Подсчитано количество погибших в результате беспорядков в Казахстане
Россия разгромила хакерскую группировку по просьбе США
смотреть все
ЧП #Криминал
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Красноярский конькобежец выступит на Олимпиаде‑2022
Экс-лидер запрещенных «Свидетелей Иеговы» попал под следствие на Алтае
Томские врачи впервые восстановили грудь с помощью тканей со спины
Массовое минирование дошло до детсадов Красноярского края
Самое популярное
Жириновский рассказал про смерть Назарбаева
Игра God of War вышла на ПК
Ночной и дневной «Дозоры» с Хабенским покажут на Первом
Ингушетия ответила на ультиматум Кадырова
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Веселые, боевые и голубые тигры в колониях Сибири. ФОТО
Однокомнатная берлога: как спят медведи
Самый первый автомобиль в мире. ФОТО
Какие перелетные птицы зимуют в Новосибирске. ФОТО
Самое обсуждаемое
48
Генсек НАТО предложил России переговоры
38
Лавров заявил, что Россия ждет ответа от «ямщика на той повозке»
31
Полицейский поскользнулся и застрелил нарушителя в Забайкалье
30
НАТО приготовилось к наращиванию сил у границ России
23
Белый дом допустил отключение России от SWIFT
Sibnet.Ru