Рубль угодил в политический шторм

Рубль попал в краткосрочную геополитическую турбулентность, которая грозит серьезными курсовыми колебаниям, полагают эксперты.

Недолгая передышка после январских событий в Казахстане, обусловивших широкие курсовые колебания рубля, сменилась его очередным резким ослаблением. Евро обновил максимум с прошлого лета — 88,14 рубля, а доллар приблизился к отметке 77 рублей.

Ослабление было обусловлено тревожными сообщениями по итогам переговоров России и Запада. Так, сенаторы США официально представили законопроект о новых санкциях против Москвы на случай обострения на Украине.

Он предполагает санкции против российского банковского сектора, высокопоставленных военных и чиновников, запрет на операции с первичным и вторичным госдолгом. Проект также предполагает санкции против президента РФ Владимира Путина.

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков упомянул возможность размещения военной инфраструктуры России на Кубе и в Венесуэле, что вызвало новый виток напряженности. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что терпению России по поводу действий Запада пришел конец.

Однако эксперты уверены, что говорить о зарождении новой волны девальвации рубля рано. Более того, если дальнейший переговорный процесс между Россией и Западом окажется продуктивным, российская валюта может резко укрепиться.