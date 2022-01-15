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Рубль угодил в политический шторм

Источник:
РИА Новости
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Рубль попал в краткосрочную геополитическую турбулентность, которая грозит серьезными курсовыми колебаниям, полагают эксперты.

Недолгая передышка после январских событий в Казахстане, обусловивших широкие курсовые колебания рубля, сменилась его очередным резким ослаблением. Евро обновил максимум с прошлого лета — 88,14 рубля, а доллар приблизился к отметке 77 рублей.

Ослабление было обусловлено тревожными сообщениями по итогам переговоров России и Запада. Так, сенаторы США официально представили законопроект о новых санкциях против Москвы на случай обострения на Украине.

Он предполагает санкции против российского банковского сектора, высокопоставленных военных и чиновников, запрет на операции с первичным и вторичным госдолгом. Проект также предполагает санкции против президента РФ Владимира Путина.

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков упомянул возможность размещения военной инфраструктуры России на Кубе и в Венесуэле, что вызвало новый виток напряженности. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что терпению России по поводу действий Запада пришел конец.

Однако эксперты уверены, что говорить о зарождении новой волны девальвации рубля рано. Более того, если дальнейший переговорный процесс между Россией и Западом окажется продуктивным, российская валюта может резко укрепиться.

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