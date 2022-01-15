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Лолита запустила челлендж в поддержку «пьющей Оленьки Бузовой»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © lolitamilyavskaya, instagram.com/lolitamilyavskaya

Певица Лолита Милявская узнала, что в Сети осуждают пьяную Ольгу Бузову на отдыхе в Куршевеле. Она запустила челлендж под названием «Бухаю в поддержку Оленьки Бузовой».

Видео, на котором Ольга Бузова, предположительно, пьяная, опубликовала Клава Кока в сториз Instagram. После этого началась волна хейта. Одни осуждали Бузову за пьянство, другие Коку — за предательство подруги. Например, Дима Билан назвал поступок молодой певицы «подлым и мелочным».

Сама Бузова отреагировала спустя пару дней, когда Клава Кока уехала с курорта из-за травмы. Она отписалась от «подруги» в Insragram и порадовалась своему одиночеству. «Я два дня наконец-таки без всех, одна. Никто меня не подставляет, не обсуждает за глаза», — сказала она.

Теперь Бузова стала героем алкогольного тренда. Она сама присоединилась к челленджу Лолиты Милявской, опубликовав в сториз видео, где пьет шампанское. Подписчиков она заверила: это первый раз, когда она употребляет алкоголь в отпуске.

«Я просто еще даже не умею бахать, но как-нибудь поддержу твой челлендж», — написала Бузова Лолите Милявской.

Внимание на отношения Бузовой с алкоголем заострил ведущий Дмитрий Губерниев в 2021 году. Он пошутил про то, что она пьет по утрам коньяк. Шутка переросла в большой скандал, после которого любые компрометирующие артистку видео становятся поводом для обсуждения.

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