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Дима Билан испытал стыд за «подставу» от Клавы Коки

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © klavacoca, instagram.com/klavacoca

Дима Билан оценил поступок певицы Клавы Коки, которая опубликовала в Instagram видео с отдыха с Ольгой Бузовой. В ролике телеведущая, предположительно, пьяна.

Кока и Бузова вместе отдыхали в Куршевеле. После катания на лыжах девушки посетили спа и поужинали в ресторане. Кока опубликовала в сториз видео, как они идут с процедур. В коротком ролике Бузова смеется и чуть не падает. Пользователи Сети предположили, что ведущая сильно пьяна.

Недавно признавшийся в алкогольной зависимости Дима Билан прокомментировал поступок Клавы Коки.

«Я испытал чувство стыда за тебя, Клава Кока. Потому что ты взяла и подставила подругу <…>. Я думал, ты крутая девчонка, а ты мелочная», — сказал певец в видео в Instagram.

Судя по активности и отметкам в социальных сетях, Бузова на подругу не обиделась. Она продолжает публиковать сториз, отмечая на них Клаву Коку с признаниями в любви к подруге.

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